Loulé Criativo ganha Prémio Nacional de Artesanato

O projeto Loulé Criativo ganhou o Prémio Nacional de Artesanato 2019 na categoria de “Prémio Promoção para Entidades Públicas” atribuído pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), anunciou a autarquia.

Este projeto aposta na valorização da identidade do território de Loulé, através da inovação e da criatividade, promovendo a revitalização do património cultural, das artes tradicionais, artesanato e design ao desenvolver um programa anual com atividades, experiências, exposições, residências criativas, oficinas e formações.

Este prémio vem reconhecer o trabalho do Loulé Criativo no contributo da divulgação e promoção dos produtos endógenos e locais, além do objetivo de promover o desenvolvimento económico, social e cultural do território.

“A todos os colaboradores, parceiros, artesãos, designers e público em geral, o nosso muito obrigado. Só com o contributo de todos é possível desenvolver este projeto que, acreditamos, marca a diferença na promoção do artesanato, no apoio aos artesãos e na integração da inovação tão necessária à preservação das artes e ofícios”, revelam em comunicado os responsáveis municipais.