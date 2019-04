Loulé debate caminhos de inovação no artesanato

LNa

próxima terça-feira, pelas 14h30, no Auditório do Convento do

Espírito Santo, em Loulé, decorre uma sessão de divulgação das

novas tendências no artesanato.

O

Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património

(CEARTE), em parceria com a Câmara Municipal de Loulé, através do

seu projeto Loulé Criativo, vem apresentar e aprofundar questões

centrais relacionadas com o artesanato. João Amaral, designer da

CEARTE, abordará as atuais tendências de moda, design e mercado

para o artesanato em 2018 e 2019, enquanto que Ana Cristina Mendes e

Luís Rocha, que integram também este Centro, vão falar sobre a

formação em artesanato como instrumento para a modernização.

Por

último, a dupla de criativos da Oficina Poeta Azul e residentes no

Loulé Design Lab – Sofia Correia e Chris Whitelaw – encerra a

sessão, apresentando a forma como nos seus projetos relacionam a

tecnologia com o artesanato.