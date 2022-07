Loulé e Coimbra partilham reflexão sobre arte contemporânea

A PARTE Summit tem em julho e agosto a sua primeira edição, entre as cidades de Loulé e Coimbra, num encontro internacional com alguns dos “pensadores mais influentes no meio artístico” contemporâneo.

O seminário vai decorrer a 06 de agosto, em Loulé, propondo “um novo formato de reflexão e partilha de conhecimento, que toma como ponto de partida 12 questões previamente formuladas por algumas das pensadoras e pensadores mais influentes no meio artístico, reunidos em Portugal a convite do programa PARTE”, afirmou esta sexta-feira a organização.

No Cineteatro Louletano, a 06 de agosto, participarão o diretor artístico da Haus der Kunst (Alemanha), Andrea Lissoni, a antiga curadora do Museum of Contemporary Art Santa Barbara (Estados Unidos), Abaseh Mirvali, a curadora do Contemporary Art Centre de Vílnius (Lituânia), Neringa Bumbliené) ou o curador do Museu Nacional de Arte Moderna do Centre Pompidou (França), Alain-Michaud.

Em Loulé, serão abordados temas como “solidariedade, colaboração e produção artística na criação de histórias e comunidades”.

De acordo com a organização, o encontro, apesar de ser “impulsionado pela arte contemporânea”, acaba por convocar “múltiplas esferas da cultura e do saber”, querendo envolver “todas as pessoas com interesse em acompanhar a criação artística na sua relação com a transformação dos territórios e das sociedades”.

O PARTE conta ainda com dois circuitos artísticos consecutivos de visita a vários espaços do país, contando com a curadoria de anfitriões convidados.

- Publicidade -

Já de 31 de julho a 07 de agosto, a antiga diretora do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Carlos, percorre locais entre Lisboa e o Algarve.

O seminário internacional conta com os apoios das câmaras municipais de Loulé e Coimbra.

Os bilhetes para o encontro podem ser adquiridos aqui.