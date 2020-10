Loulé: Edifício dos Paços do Concelho ficará de azul para comemorar os 75 anos da ONU

No próximo sábado, dia 24 de outubro, o edifício dos Paços do Concelho, em Loulé, irá iluminar-se a azul, num gesto simbólico através do qual o Município de Loulé se associa às comemorações do 75º aniversário da Organização das Nações Unidas (ONU).

A Autarquia junta-se, assim, a atividades que irão realizar-se em vários pontos do Globo, onde será sublinhado o papel desta instituição no contexto mundial, seja na manutenção da paz e segurança, promoção dos direitos humanos, desenvolvimento sustentável, cooperação entre os povos, entre outras ações determinantes para a Humanidade como são também as que têm decorrido do contexto pandémico atual.

A Organização das Nações Unidas foi criada oficialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, no dia 24 de outubro, por meio do documento de fundação conhecido como Carta das Nações Unidas. A motivação para a sua criação está relacionada com os conflitos internacionais que destruíram diversos territórios e vitimaram milhares de pessoas, trazendo, assim, à tona a necessidade de buscar a paz entre as nações. Atualmente é composta por 193 Estados-membros.

O português António Guterres é o Secretário-Geral deste organismo, desde 2016. “Mais do que nunca, é fundamental promover a solidariedade entre os povos para juntos se conseguir mitigar e combater os efeitos da pandemia”, consideram os responsáveis da ONU, numa altura em que as atenções se centram no surto provocado pela SARS-Cov-2.

Da parte do Município de Loulé, “os valores que a ONU persegue enquadram-se naqueles que são os propósitos desta Autarquia, numa adaptação local aos problemas que mais preocupam a Humanidade nos dias que correm, sejam eles derivados das guerras, as discrepâncias sociais e económicas, a fome ou as questões sanitárias como a COVID-19”, esclarece a edilidade.