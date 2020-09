Loulé: Festival Jovens Músicos por primeira vez no Sul com 2 concertos gratuitos

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Festival Jovens Músicos, na sua 10º edição, chegou pela primeira vez ao sul do País, com dois concertos de entrada gratuita em Loulé, ambos transmitidos em direto pela Antena 2 e RTP Palco, informou a câmara do concelho.

O primeiro concerto concretizou-se esta quarta-feira, no Auditório do Solar da Música Nova, com o jazz da banda Tomás Marques Quarteto, às 21:30. Já o segundo está marcado para amanhã, sexta-feira, com a música clássica do Quarteto Tejo, na Igreja da Misericórdia de Loulé, no mesmo horário.

O festival trata-se de uma organização da Antena 2 e da RTP, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, a Câmara Municipal de Loulé e a ESMAE – Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (Porto) e vai continuar até 26 de setembro.

Conta com a transmissão online de concertos de edições anteriores e a realização de algumas atuações ao vivo, com público e com exibição em streaming através da Antena 2 e da RTP Palco, o festival ruma pela primeira vez a sul, a Loulé (além de Lisboa e Porto), com “dois concertos imperdíveis que apresentam os mais promissores criadores e intérpretes da nova geração”, descreve a Câmara Municipal de Loulé.

Ambos os concertos são destinados ao público geral, têm uma duração aproximada de 60 minutos cada e a entrada é gratuita (lógica de acesso que se estende a todo o festival) mas limitada, exigindo obrigatoriamente o levantamento prévio de convite na receção do Cineteatro Louletano.