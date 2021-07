Loulé Jazz regressa com programação “muito especial”

O Loulé Jazz está de regresso à Cerca do Convento do Espírito Santo com um cartaz “muito especial” nos dias 29, 30 e 31 de julho e 1 de agosto, que conta com atuação de Mário Laginha, anunciou a organização.

A 26.ª edição tem na sua programação concertos de Bernardo Moreira, Eduardo Cardinho, João Frade, Maria João e Carlos Bica, Pedro Moreira, Miguel Meirinhos, Trio de Jazz de Loulé e Zé Eduardo, além dos internacionais Jorge Pardo, João Frade e Julian Arguelles.

Esta iniciativa da Casa da Cultura e da Câmara Municipal de Loulé terá os horários anunciados a 22 de julho, “em conformidade com todas as regras de segurança definidas pela Direção-Geral de Saúde, segundo o comunicado.

“Este não é um ano como os outros, todos sabemos. A comunidade dos músicos viu, desde o primeiro período de confinamento, o seu trabalho reduzido a nada, ou quase nada. Existindo um número tão elevado de músicos e bandas de jazz em Portugal, achámos que seria o momento de os honrar fazendo um festival de Jazz de Loulé totalmente a eles dedicado”, refere Mário Laginha, diretor artístico do evento.

Já a Casa da Cultura de Loulé acrescenta que “passados 19 meses de um contexto sanitário tão particular, não é conhecido qualquer surto originado por algum evento cultural. É de louvar o esforço de agentes culturais, técnicos, artistas e todas as equipas envolvidas, em assegurar que a Cultura continue a cumprir o seu papel na sociedade”.

