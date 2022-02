Loulé: Joaquim Vairinhos homenageado no Dia da Cidade

No dia em que o município de Loulé comemora o seu 34º. aniversário, o executivo municipal prestou homenagem ao ilustre louletano Joaquim Vairinhos. O Pavilhão Municipal de Loulé, será, agora em diante, intitulado “Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos”.

A cerimónia de homenagem ao professor Joaquim Vairinhos, antigo presidente da Câmara Municipal que, ao longo de mais de três décadas, desempenhou um papel fundamental no mundo do desporto, da educação, da cultura e da política do concelho, tendo contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento, não só do território de Loulé, como de toda a região do Algarve, decorreu esta manhã com a presença do executivo municipal e de várias personalidades louletanas.

“Loulé, assim, irá reconhecer todo o trabalho e empenho demonstrados por Joaquim Vairinhos, não só durante os seus mandatos enquanto autarca deste concelho, mas também enquanto dirigente desportivo, professor e atleta”, considera Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé.

O Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé foi projetado e construído durante o último mandato de Joaquim Vairinhos enquanto presidente da autarquia louletana, tendo sido inaugurado posteriormente, em 2001.