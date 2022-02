Loulé: Nun’Álvares conquista Taça da Liga de futsal feminino

O Nun’Álvares conquistou no domingo a Taça da Liga de futsal feminino, ao vencer o Benfica por 2-1 na final da segunda edição da prova, disputada no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.

PUB

A formação de Fafe construiu o resultado na primeira parte em Loulé, atingindo o intervalo a vencer com golos de Liana Alves, aos seis minutos, e Cátia Morgado (19). Angélica Alves (40) assinou o tento do Benfica.

Diante do Benfica, líder do campeonato e anterior detentor do troféu, o Nun’Álvares, finalista vencido na edição de 2021, entrou melhor e, aos dois minutos, deu o primeiro sinal de perigo, lance em que a guarda-redes Ana Catarina conseguiu travar o remate de Cátia Morgado.

As ‘encarnadas’ imprimiram maior intensidade ao jogo de futsal e, aos quatro minutos, Inês Fernandes, em boa ocasião, viu o remate ser parado por Maria Odete.

Aos seis minutos, a ‘pressão’ das jogadoras fafenses originou a perda de bola do Benfica, onde Liana Alves aproveitou para com remate cruzado abrir o marcador.

A partir do golo, as jogadoras orientadas por Pedro Nobre baixaram as linhas e fecharam os caminhos para a baliza, sem que o Benfica conseguisse espaços e zonas de remate.

O Nun’Álvares deixou que fosse o Benfica a gerir o jogo e, em contra-ataque, tentava aproveitar o adiantamento das ‘encarnadas’ à procura do segundo golo, o que aconteceu aos 15 minutos, com Loira falhar a baliza deserta.

Aos 19, o Benfica voltou a ser surpreendido pelo atrevimento das jogadoras de Fafe, lance em que Cátia Morgado ampliou a vantagem, com um ‘chápeu’ áquela que foi considerada pela terceira vez como a melhor guarda-redes do mundo.

No segundo período, o Benfica dominou o jogo, mas foi incapaz de encontrar espaços no quarteto forasteiro para ameaçar a baliza de Maria Odete.

O golo das ‘encarnadas’ acabou por surgir a cinco segundos do final do jogo, por Angélica Alves, depois ter tido ocasiões por Drica (32) e Maria Pereira a 48 segundos com um remate ao poste.

O confronto entre ambos os conjuntos foi uma reedição da final do ano passado, que teve um desfecho favorável ao Benfica, ao vencer por 4-2.

Marcadoras:

0-1, Liana Alves, aos 06 minutos.

0-2, Cátia Morgado, 19.

1-2, Angélica Alves, 40.

Equipas:

– Benfica: Ana Catarina, Inês Fernandes, Dricas, Sara Ferreira e Kalê. Jogaram ainda Inês Matos, Angélica Alves, Leninha, Maria Pereira, Catarina Lopes

Treinador: Luís Estrela.

– Nun’Álvares: Maria Odete, Cátia Morgado, Carla Vanessa, Taninha e Pisco. Jogaram ainda Loira, Liana Alves, Ritinha,

Treinador: Pedro Nobre.

Árbitros: Juliana Lucas e Maria Araújo.

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Angélica Alves (32),

Assistência: Cerca de 300 espetadores.