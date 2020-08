Loulé oferece material escolar e informático para alunos do ensino básico ao secundário

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Loulé anunciou que, no próximo ano letivo, voltará a oferecer todos os livros de fichas escolares aos alunos que frequentam a rede pública do 1.º ao 12.º ano, com material informático adicional.

No âmbito da política educativa de apoio aos alunos e às famílias, e em complementaridade com as ações governamentais, a autarquia continuará também a oferecer um Dicionário aos alunos do 2.º ano e uma Gramática de Língua Portuguesa aos alunos do 3.º ano.

Em contexto de pandemia, a Câmara Municipal de Loulé adquiriu material informático, 750 tablets e 170 computadores com hotspot (acesso à internet), para os alunos que não têm meios tecnológicos próprios para seguir o ensino à distância. O material foi entregue aos diretores dos agrupamentos que irão distribuir os dispositivos aos alunos no início do ano letivo 2020/2021.

“Esta medida contemplará igualmente os manuais para os alunos com necessidades educativas e para os estudantes de Português de língua não-materna”, segundo informa o comunicado.

A distribuição do material será realizada em setembro e representa um investimento global de 544 mil euros, com previsão de beneficiar cerca de 9000 alunos.