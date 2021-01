Loulé reforça medidas contra pandemia da covid-19

A Câmara Municipal de Loulé, numa parceria com instituições e com o Algarve Biomedical Center (ABC), testou na terça-feira cerca de 400 pessoas e vai reforçar as medidas para combater a pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

Os rastreios semanais têm sido feitos em estruturas residenciais para idosos, nomeadamente no lar da Santa Casa da Misericórdia, na aldeia da Cortelha e junto da comunidade escolar.

A autarquia já colocou em funcionamento vários equipamentos como a Área dedicada a Doentes Respiratórios (ADR) e duas Zonas de Apoio à População”, além de reforçar o apoio à Unidade de Saúde Pública de Loulé e de novas ações de desinfeção e higienização de infraestruturas.

Os utentes que tenham códigos para a realização de teste PCR à covid-19 podem marcar o exame na ADR através do e-mail [email protected].

Na ADR já foram vacinados 205 profissionais de saúde desde a semana passada, enquanto na Unidade de Convalescença de Loulé foram administradas 40 vacinas a utentes e profissionais.

As duas ZAP estão localizadas no Ginásio dos Espanhóis e no Pavilhão Municipal, com capacidade até 40 camas.

Já nas zonas do interior do concelho, foi reativado o programa Geo-Emergência e retomadas as campanhas de sensibilização da população, em parceria com a Guarda Nacional Republicana (GNR), Bombeiros Municipais e Serviços de Proteção Civil Municipal.

Para uma participação segura da população nas eleições presidenciais de 24 de janeiro, a Câmara Municipal de Loulé tem estado a promover visitas técnicas a todos os locais de voto do concelho “para garantir condições de segurança sanitária à votação”.

A autarquia mantém ainda ativadas as linhas telefónicas Loulé Solidário, com o número 800 289 600 e o Apoio Médico Escolar com o telefone 707 027 070.

Os lares de idosos do concelho têm recebido reforços de recursos humanos, com a contratação de mais sete pessoas para o Lar do Ameixial e 17 para o Lar da Santa Casa da Misericórdia.

Na Cortelha, a Saúde Pública realizou cerca de 54 testes na comunidade “para travar as linhas de contágio”.

O concelho de Loulé faz parte da lista de risco elevado de contágio e “à semelhança do que acontece em todo o território nacional”, existe “um aumento do número de casos de covid-19”, segundo o comunicado.

A autarquia, através do Gabinete Gestão de Crise Covid-19, continua a reunir-se quatro vezes por semana, analisando “novas medidas para mitigar o impacto da doença na saúde pública”.

