O médico Luís Batalau, ex-diretor clínico do Hospital do Barlavento Algarvio, atualmente médico pediatra no Hospital Particular do Algarve, acaba de vir a público defender a atribuição do nome Gago Coutinho ao aeroporto de Faro, através de petição pública que já decorre.

“Sou, com muita honra, um dos milhares de subscritores da proposta de atribuição do nome do Almirante Gago Coutinho ao Aeroporto Internacional de Faro. Gago Coutinho era um ALGARVIO”, recorda o clínico em nota enviada à comunicação social. “Além da homenagem a um dos nossos maiores nesta área, estamos a valorizar o Algarve e Portugal. O aeroporto, com o nome de GAGO COUTINHO, transmitirá, a quem nos visita uma mensagem de modernidade, da nossa capacidade de realização e dos nossos valores personificados pelo ALMIRANTE, com a sua ousadia e a sua visão de horizontes abertos ao futuro.

Referindo-se ao primeiro proponente da nova designação, Martins Guerreiro, salienta que se trata de “uma proposta digna de um algarvio, natural de São Brás de Alportel, que estudou no liceu em Faro e é oficial de Marinha, proposta com a qual estou totalmente de acordo e subscrevo na integra. Obrigado Martins Guerreiro. A grande maioria destas palavras, é mérito seu!”

Dirigindo-se “a todos os Algarvios e aos amigos do Algarve, às Autoridades e Entidades Municipais e Regionais, à Comissão Nacional das Comemorações do Centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul e ao Governo” Batalau pede “que aprovem e viabilizem esta nossa e justa proposta”.

“Juntem-se a nós e contribuam com a vossa subscrição para que o AEROPORTO DE FARO se passe a chamar AEROPORTO ALMIRANTE GAGO COUTINHO”, conclui.