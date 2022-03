Luís Faria e Gonçalo Falcão saem vencedores da 1.ª ronda do Portimão Open

Luís Faria e Gonçalo Falcão carimbaram duas das cinco vitórias portuguesas na jornada inaugural do Portimão M25 International Open, torneio internacional que arrancou este domingo no Clube de Ténis e Padel de Portimão.

A defender o estatuto de terceiro cabeça de série fruto do 743.º lugar que ocupa no ranking ATP, Luís Faria levou a melhor sobre Hillel Rousseau por 6-2 e 7-6(2). Na segunda de três rondas da fase de qualificação, o vimaranense de 22 anos vai medir forças com o compatriota Afonso Portugal, que aplicou os parciais de 6-3 e 6-3 ao luxemburguês Raphael Calzi. Desta forma ficou garantida a presença de pelo menos um tenista “da casa” na ronda de acesso ao quadro principal.

Quem também confirmou o favoritismo foi Gonçalo Falcão (1416.º ATP), que derrotou o alemão Alexander Wolfschmidt (sem ranking) por 6-2 e 6-2 para se agarrar ao estatuto de 13.º cabeça de série. O próximo adversário do português será Leonardo Rossi, de Itália.

Para a segunda ronda do qualifying avançaram ainda Jaime Faria (6-1 e 6-1 no duelo 100% luso com Filipe Paredes), Tiago Sousa (6-1 e 6-3 sobre Sanisth Juneja, da Indonésia), que terão pela frente Adria Soriano Barrera (sexto pré-designado) e Runhao Hua (décimo segundo), respetivamente. Sebastian Fanselow (346.º ATP), o campeão em título que tem de disputar o qualifying porque inicialmente não estava inscrito no torneio, confirmou o favoritismo e venceu o suíço Batiste Guerra (sem classificação) por 6-2 e 6-0 no regresso a Portimão.

Em sentido contrário, Illia Stoliar, Martim Simões, Diogo Morais, Rodrigo Beires, Miguel Simão, Tomás Tenil, André Stewart, Filipe Paredes, João Portugal e Henry Salonen não conseguiram apurar-se para a segunda ronda e despediram-se do Portimão M25 International Open, que continua a partir das 10:00 horas desta segunda-feira.

O evento conta com os apoios da Câmara Municipal de Portimão e da Federação Portuguesa de Ténis.