Luís Montenegro participa na Festa do Pontal

O presidente do PSD, Luís Montenegro, vai participar na Festa do Pontal que decorre no dia 14 de agosto no Calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, anunciou o partido.

A intervenção do novo líder do PSD está prevista para as 21:30, pretendendo lembrar que “vivemos tempos desafiantes para o nosso projeto de intervenção política, numa altura em que Portugal espera e precisa muito de nós”.

Luís Montenegro reforça ainda um objetivo claro e definido: “Vamos unir-nos e reunir-nos para ganhar o futuro”.

A Festa do Pontal realizou-se pela primeira vez a 29 de agosto de 1976, com Sá Carneiro, tendo ganho projeção a nível nacional na década de 1980 com Cavaco Silva.

Fernando Nogueira, Marques Mendes, Luís Filipe Menezes, Pedro Passos Coelho e Rui Rio também passaram no palco da Festa do Pontal.