Lusitano de VRSA empata com Almancilense

O Lusitano de Vila Real de Santo António empatou no sábado com o Almancilense, em casa, com um golo para as duas equipas algarvias.

O jogo começou mal para a equipa de Almancil que teve um penalti marcado contra si e viu o seu defesa esquerdo Nilson ser expulso por causa de uma jogada perigosa.

“A primeira parte foi um bocado complicada devido ao penalti e à expulsão, ainda estávamos num período de adaptação aos 10 jogadores e à maneira como o Lusitano jogava. Mas penso que na segunda parte a equipa reagiu bem, a mentalidade foi diferente. Fomos à procura de um empate, poderíamos ganhar”, disse o guarda-redes da equipa de Almancil, Francisco.

O golo do Lusitano surgiu pouco depois dos 24 minutos, de um penalti de Ricardo Bartolomeu, após o cartão vermelho entregue a Nilson.

Já na segunda parte, o golo do Almancilense acontece aos 86 minutos, pelos pés de Igor.

“Tivemos, na minha opinião, um penalti ainda a assinalar, mas fizemos um bom jogo com dez jogadores e isso motiva para a próxima semana”, finaliza Francisco.