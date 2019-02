Maior competição formativa universitária realiza-se no Algarve

A Universidade do Algarve vai receber a maior competição formativa de estudantes universitários do país. Cerca de 150 estudantes vão disputar, nos dias 6 e 7 de abril, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve e na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, em Faro, a quarta edição das “24H AGRICULTURA SYNGENTA”, que este ano tem como mote a “Agricultura Circular”.

Organizada pela Associação Portuguesa de Horticultura (APH), esta competição decorre durante 24 horas consecutivas, submetendo os estudantes a provas teóricas e práticas de campo, ajudando-os assim na transição para a vida profissional.

Segundo os responsáveis, este é um evento que pretende “demonstrar as competências exigidas aos profissionais no mundo moderno”, sendo destinada a alunos do ensino superior agrário de Portugal e Espanha.

Os temas das provas são diversos, desde a qualidade da pulverização, condução e calibração de máquinas e alfaias agrícolas, dimensionamento de sistemas de rega, cálculos diversos para aplicação de fatores de produção, planos de gestão empresarial, entre muitas outras.

Esta edição propõe também aos futuros agrónomos desenvolver provas que visam aumentar o conhecimento teórico sobre os princípios da agricultura circular.

A importância do setor hortofrutícola na economia regional

Para o anfitrião da quarta edição das “24H AGRICULTURA”, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, receber esta competição formativa significa “o reconhecimento da APH pela importância do setor hortofrutícola da região do Algarve na economia regional e nacional”.

“Esta competição permite a troca de experiências entre os futuros técnicos agrícolas de todo o país, possibilitando o contacto dos mesmos, num ambiente de competição salutar, com os exercícios da profissão que escolheram” refere Carlos Guerreiro, vice-presidente da FCT-UAlg.