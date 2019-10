Maior evento de solidariedade a sul do Tejo muda-se para o coração do Algarve

Desde o ano 2000 que a Associação Oncológica do Algarve (AOA) organiza a MamaMaratona para sensibilizar para a prática de um estilo de vida saudável e obter fundos a favor dos doentes com cancro. Este ano, a iniciativa – que até agora tinha lugar em Portimão – realiza-se pela primeira vez em Quarteira, no próximo dia 27 de outubro. A expetativa da organização é superar os cinco mil participantes do ano passado. Mas há outras iniciativas a decorrer neste “Outubro Rosa”

A contagem decrescente para a 19ª edição da MamaMaratona já começou. Este ano, a iniciativa vai decorrer, pela primeira vez, no coração do Algarve (concelho de Loulé), depois de quase vinte anos a realizar-se na zona ribeirinha de Portimão. O evento de 2019 está marcado para o próximo dia 27 de outubro, com partida às 10h00, no passeio marítimo entre Quarteira e Vilamoura (Passeio das Dunas).

Com esta mudança, a associação oncológica – que organiza a MamaMaratona desde o ano 2000 – espera “chegar cada vez a mais pessoas”, depois de, no ano passado, a iniciativa ter ultrapassado os cinco mil participantes.

“A MamaMaratona tem sido o maior evento de solidariedade a sul do Tejo”, realçam os responsáveis da AOA, acrescentando que esta iniciativa tem vindo também a ser “um dos grandes meios de divulgação do trabalho da associação”, que tem como objetivo “alertar a comunidade para o flagelo do cancro da mama, incentivar a adoção de um estilo de vida ativo e saudável e angariar fundos”.

Nesta iniciativa solidária, os responsáveis da Associação Oncológica do Algarve aproveitam sempre para apelar à consciencialização das mulheres para realizarem o seu autoexame regularmente, para o diagnóstico precoce do cancro da mama. No local, são também distribuídos milhares de panfletos informativos sobre a problemática do cancro.

“Nunca é demais insistir que o cancro é uma doença traiçoeira, porque não dói. Descobri-lo cedo, pode ajudar a salvar a vida. No caso do cancro da mama, há um exame muito importante e fácil de executar que é a mamografia. É gratuito para todas as mulheres com idade compreendida entre os 50 e 65 anos, desde que sejam portadoras de uma convocatória para fazer o exame de rastreio”, realçam os responsáveis da AOA…

