Mais de 60 escolas algarvias já candidataram projetos à Escola Amiga

As escolas do distrito de Faro já submeteram 63 projetos à Escola Amiga, cujas candidaturas podem ser feitas até ao final do mês de junho, numa iniciativa que pretende estimular as comunidades educativas a olhar de forma renovada e inspirada para os aspetos essenciais do desenvolvimento dos alunos, anunciou a organização da iniciativa.

Os projetos apresentados são o reflexo de uma vida interior em cada escola. Mostram como os professores e alunos se envolvem em novas descobertas, em novos planos, conhecendo novas realidades e novas pessoas, diz a Escola Amiga.

Estes projetos abrem novas áreas a explorar pelas escolas porque permitem ir além do que é a matéria ensinada em aula, favorecem as atividades fora da sala de aula, incentivam o cruzamento entre diferentes disciplinas e motivam os alunos, levando-os a um maior envolvimento e a uma participação mais ativa.

A iniciativa é da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), da LeYa e do Psicólogo Eduardo Sá e procura projetos nas áreas de: Alimentação e estilo de vida saudável, Cidadania e Inclusão, Digital, Envolvimento da Família, Espaço Escolar, Escola em Casa, Sustentabilidade e Múltiplas Literacias(esta novidade visa estimular a realização de projetos que combatam as várias iliteracias: literária, digital e/ou financeira entre outras)

Todas as escolas podem candidatar-se no site oficial da iniciativa https://escolaamiga.pt/e os projetos serão posteriormente analisados por um júri. O projeto vencedor ganha 5.000€ (cinco mil euros) em livros LeYa.

A Escola Amiga premeia o projeto vencedor de cada categoria, no total de 8 categorias, com 1000€ em livros LeYa, uma oferta para a biblioteca da Escola. Existirão, à semelhança das edições anteriores, alguns prémios adicionais por categoria.

A 4ª edição da Escola Amiga conta com o apoio da Católica Porto Business School, Faculdade de Educação e Psicologia | Universidade Católica Portuguesa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Fábrica Centro Ciência Viva, Universidade de Aveiro, Ciência Viva, The Inventors, Fundação Altice, Associação ACEGIS, Ekui, Academia Ponto Verde, Associação Mutualista Montepio, Maped, Clube de LeYtura e REN.

Esta nova edição conta com o apoio institucional do Ministério da Economia e da Transição Digital, do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério do Mar e do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

