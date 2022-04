Manhã foi de festa na Escola do Largo da Feira (e por uma boa causa)

A Escola N.º 1 do Largo da Feira abriu as portas esta sexta feira, dia 29, para uma manhã de festa, que foi o culminar de um mês de atividades de sensibilização contra o flagelo dos maus-tratos na infância.

Ao longo do mês de abril, Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, as famílias dos alunos foram chamadas a participar e, em conjunto com os mais pequenos, produzir um laço azul – o símbolo da causa -, em que o único limite foi a imaginação de pais e filhos e o objetivo maior foi fomentar uma parentalidade cada vez mais positiva.

Os trabalhos resultantes do desafio foram reunidos na exposição “Criar Laços”, que pode, agora, ser apreciada por toda a comunidade no gradeamento envolvente ao estabelecimento de ensino.

Para além de alunos, professores e restante comunidade educativa, esta manhã de alerta de consciências para a problemática dos maus-tratos contra as crianças contou com a presença das entidades parceiras da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, das quais o município faz parte.

De forma lúdica e divertida, a mensagem foi passada através de música, dança, poemas e arte, despertando consciências para uma problemática transversal a toda a sociedade e fomentando nas crianças o conhecimento dos seus direitos.