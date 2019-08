Manta Rota revive São João da Degola

De amanhã até sábado, vão decorrer na Manta Rota as tradicionais festas de Verão em honra de São João da Degola, com um vasto programa de animação que inclui concertos, bailes e fogo-de-artifício.

O ponto alto das comemorações acontece a 29 de agosto, às 11h00, com o «Banho Santo», em pleno areal da Manta Rota.

O célebre banho de mar é um encontro que se realiza anualmente a 29 de agosto, assinalando a data em que, segundo a história, São João Baptista foi degolado.

Em anos idos, este era o dia em que as gentes da serra algarvia se deslocavam até à praia, acompanhadas pelos animais de carga, para tomar um banho que se acreditava ser «santo» e capaz de curar todos os males. No final do ritual, a celebração era rematada com um piquenique.

Para manter viva a tradição, a associação «A Manta» e a Câmara Municipal de VRSA apostam, mais um ano, na recriação histórica do evento, atraindo centenas de curiosos até à Manta Rota para ver como as coisas se passavam noutros tempos.

As festividades integram ainda uma série de concertos e bailes, sempre a partir das 22h00, no largo do posto de turismo, por onde vão passar, até ao dia 31 de agosto, várias bandas e artistas. No dia 25, domingo, o cartaz integra uma corrida e marcha desportiva, às 9h30.

A 29 de agosto, dia de São João Batista, além do Banho Santo, às 11h00, há procissão e missa ao ar livre em honra de São João Batista. Mais tarde, às 22h00, tem início o serão musical, a que se segue, à meia-noite, um espetáculo de fogo de artifício, na frente marítima.

As festas em honra de São João da Degola são organizadas pela associação «A Manta» e têm o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, da Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela e de outras entidades e empresas locais.