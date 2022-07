Mariano Gago Lecture arranca com oração do professor Jens Juul Host

O Algarve Biomedical Center Research Institute (ABC-RI) vai iniciar um ciclo de palestras intitulado Mariano Gago Lecture. A iniciativa estreia-se no dia 08 de julho, às 14:00 (via Zoom).

O orador convidado será Jens Juul Host, professor galardoado com os prestigiosos “2017 Harrington Prize for Innovation in Medicine” e “2021 Canada Gairdner International Award”, entre outros.

Os prémios “Canada Gairdner International Award” são considerados, por muitos, nomeações para os prémios Nobel, visto que muitos do seus galardoados (92) receberam uma medalha Nobel.

O professor Jens participou na descoberta da hormona GLP-1, que está na base do tratamento atual para a diabetes. A sua investigação incide na procura de uma cura para a diabetes tipo 2 e a obesidade, dada a sua estreita correlação.

Para assistir aos últimos desenvolvimentos na luta contra estas doenças tão prevalentes na sociedade, basta fazer o registo (participação gratuita) aqui.