Marina de Vilamoura eleita melhor marina portuguesa em 2021

A Marina de Vilamoura foi eleita “Melhor Marina Portuguesa” em 2021, pelo 11.º ano consecutivo. Os Publituris Portugal Trade Awards, que são atribuídos através da votação do público e por um painel de jurados especializados em turismo, tiveram em conta a qualidade da infraestrutura e dos serviços de apoio prestados.

O prémio foi anunciado e entregue esta quarta-feira, dia 16, durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL) até ao próximo dia 20 de março.

“É um orgulho enorme receber este prémio, por ser o reconhecimento de todos os stakeholders do setor, desde nautas a especialistas, relativamente ao serviço de excelência prestado por toda a equipa da Marina de Vilamoura que trabalha de forma incansável para superar as expectativas dos nossos clientes”, explica Isolete Correia, administradora da Vilamoura World.

A distinção premeia o elevado nível de satisfação dos clientes da Marina de Vilamoura, a qualidade dos serviços náuticos postos à disposição dos nautas, assim como o conjunto de infraestruturas de apoio, reconhecendo a marina como um exemplo de sucesso na oferta de soluções num mercado em constante mudança.

Este reconhecimento surge depois de, em 2021, a The Yacht Harbour Association ter distinguido, pela quinta vez, Vilamoura como a melhor marina internacional do ano. Atualmente, a infraestrutura posiciona-se não só como um destino para nautas, mas cada vez mais como um importante hub turístico nacional e internacional.

A Marina de Vilamoura foi pioneira em Portugal e ocupa um lugar de referência no panorama da náutica de recreio, continuando a ser a maior marina do país, com 825 postos de amarração. Possui um estaleiro totalmente equipado e um centro de treinos de vela profissional. É palco de eventos nacionais e internacionais, como o Marina de Vilamoura International Boat Show, que decorre em junho.