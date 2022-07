Martim Longo recebe encontro de ciclomotores antigos

A aldeia de Martim Longo, no concelho de Alcoutim, vai acolher no domingo, dia 24 de julho, a terceira edição do Encontro de Ciclomotores Antigos, anunciou a organização.

O encontro tem início pelas 08:00, com a abertura do secretariado, seguindo-se pelas 10:00 o desfile que percorre os vários montes e sítios da freguesia de Martim Longo e Vaqueiros.

O passeio termina com um almoço-convívio entre todos os participantes do encontro, organizado pela Associação Inter-Vivos, com o apoio do Câmara Municipal de Alcoutim e da Junta de Freguesia de Martim Longo.

Os interessados devem inscrever-se através do e-mail [email protected] ou dos telefones 964 472 576 e 969 313 738.