Máscara FFP2 protege 75 vezes mais que máscara cirúrgica

Segundo estudo do Instituto Max Planck as FFP2 bem ajustadas são a chave para diminuir contágios

As máscaras continuam a ser o instrumento mais poderoso para prevenir a infeção com a covid-19, mas o tipo de proteção facial que se usa e, sobretudo, a forma como se usa são fatores críticos.

Segundo um estudo do Instituto Max Planck, na Alemanha, citado pela Axios, o risco de uma pessoa contrair covid19 por contacto com um infetado varia muito em função da máscara.

A pesquisa considerou cenários com combinações de máscaras diferentes. Os modelos envolvem a interação por 20 minutos entre uma pessoa infetada e uma sem o vírus. O risco de infeção no cenário mais seguro, ou seja, as duas pessoas usando máscara PFF2 com ajuste no nariz, é de 0,14%.

Se as suas máscaras estão mal encaixadas, a probabilidade de infecção aumenta para cerca de 4%. Na pior configuração, com ambos usando máscara cirúrgica, a taxa é de 10,4%.

Os investigadores colocaram duas pessoas a falar entre si a curta distância, durante 20 minutos, e concluíram que as máscaras FFP2 (também conhecidas como N95), com molde para o nariz, reduzem o risco para 0,14%. Sem o molde para o nariz, o risco aumenta para 4,25%.

Já no caso das máscaras cirúrgicas, e em situações em que as pessoas a usam mal ajustada, a conclusão é que o risco de infeção diminui, mas com um nível acima do aceitável (10,4%). Máscaras FFP2 ajustadas revelaram ser até 75 vezes mais eficazes na prevenção da infeção por covid do que as cirúrgicas.

O estudo do instituto alemão não incluiu máscaras de pano, que em estudos anteriores se concluiu oferecerem menos proteção do que as máscaras cirúrgicas.

A principal conclusão do estudo é que as máscaras devem ter um ajuste firme em redor do rosto e do nariz, para minimizar a potencial passagem de partículas.