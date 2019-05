Material multimédia nas salas do 1º Ciclo e Pré-escolar de Olhão

O Município de Olhão equipou todas as 118 salas de aula do pré-escolar e 1º Ciclo da rede pública do concelho com sistemas de projeção, computadores, videoprojetores e respetivas telas ou quadros de porcelana.

O investimento total ronda os 89 mil euros. O objectivo é potenciar a integração, em contexto de sala de aula, de práticas educativas mais integradoras e motivadoras para os alunos.

O investimento consistiu na aquisição de 100 video-projetores, 30 telas e 33 quadros de porcelana e completa uma etapa que o município de Olhão se propôs alcançar, apetrechando todas as 27 salas do pré-escolar e 89 do 1º Ciclo com estes equipamentos.

Segundo o presidente da autarquia, António Miguel Pina, esta é uma forma de tentarem “dar resposta às necessidades que atualmente se encontram intrínsecas no desenvolvimento das práticas educativas, levadas a cabo pelos nossos professores, que diariamente têm de dar resposta a um variadíssimo número de exigências, tendo de superar dificuldades pedagógicas, organizativas, mas também sociais”.