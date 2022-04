Mateus da Silva “bisou” a independência da Guiné

A Guiné, nos anos 70, vivia dias “onde a guerra era total, onde o conflito militar era mais duro e violento”, segundo relata Mateus da Silva num texto publicado na revista “O Referencial”.



A luta contra o regime salazarista começou com reivindicações corporativas por parte dos militares e com exemplares da revista ZOE, do Agrupamento de Transmissões, que desde agosto de 1972 circulava em todas as unidades do território da Guiné com uma linha editorial crítica ao Governo.



A partir desse mesmo mês, durante um ano, decorreram as reuniões na messe de oficiais de Bissau e no Agrupamento de Transmissões “onde se falava já, abertamente, na necessidade de derrubar o Governo”.



A Guiné era então a única ex-colónia onde o Movimento das Forças Armadas (MFA) estava organizado antes do 25 de abril, tendo-se até encarado a hipótese, por duas vezes, de se iniciar a revolução naquele país.



Otelo Saraiva de Carvalho chegou até a enviar uma carta a pedir para ser iniciada a revolução na Guiné, apesar de terem considerado que a dependência logística de Lisboa e a situação em que as suas famílias iriam ficar expostas não permitiam liberdade de ação.



Os contactos com o Movimento das Forças Armadas na metrópole eram realizados por intermédio de elementos que regressavam ou se deslocavam de férias, que levavam consigo informações.

Foi também o único território onde o Movimento das Forças Armadas acompanhou a revolução com um golpe feito por sua iniciativa, destituindo o poder constituído e substituindo por outros elementos do movimento.

O primeiro governador da Guiné

O General António Eduardo Mateus da Silva foi o primeiro governador da Guiné na era democrática, nascido em Vila Real de Santo António a 8 de outubro de 1933.



Foi comandante do Agrupamento de Transmissões de Bissau quando o Movimento das Forças Armadas começou a formar-se e decorreram as primeiras reuniões, após Mateus da Silva ter chegado àquele território em junho de 1972 como Tenente-Coronel.



Por falta de pessoal, Mateus da Silva desempenhou ainda as funções de Chefe da Secção de Comunicações e Electrónica do Comando-Chefe, Presidente da Companhia de Coordenação de Telecomunicações da Guiné, Chefe da Repartição Provincial de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Chefe da Brigada de Estudos e Construção de Estradas, Presidente da Junta de Construção de Casas Para Funcionários, Vogal da Junta Central de Portos, Vogal do Conselho de Câmbios e Presidente da Comissão Instaladora da Televisão na Guiné.



Apesar de Mateus da Silva ter manifestado vontade de participar nas reuniões contra o regime, o Movimento das Forças Armadas decidiu impedi-lo “para o proteger e permitir que levasse a bom termo os contactos com os comandos ao seu nível para uma eventual tomada de posição na Guiné-Bissau”, tendo-o feito com sucesso.



Já no dia 25 de abril de 1974, Mateus da Silva liderou as reuniões com os principais comandos operacionais, comandos africados, paraquedistas e outros comandos de Bissau de artilharia, engenharia e polícia militar, tendo ficado agendada a intervenção em Bissau para o dia seguinte.



No dia 26 de abril, na presença destes e outros oficiais, depuseram o comandante-chefe General Bettencourt Rodrigues e os poderes militares ficaram a cargo do comodoro Almeida Brandão e Mateus da Silva nas funções de Encarregado de Governo.



As funções de Encarregado de Governo foram desempenhadas por Mateus da Silva até ao dia 7 de maio, tendo lidado de perto com as manifestações, com vivas às Junta de Salvação Nacional, pedidos de concessão da independência e tomada de medidas imediatas como a libertação de presos políticos e a prisão de elementos da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE).



Mateus da Silva lidou com todos estes problemas, marcando assim o início do processo de descolonização.

Uma vez que em Portugal já estava a decorrer a libertação dos presos políticos, a decisão na Guiné foi a mesma, mesmo sem autorização da metrópole, enquanto começava a caça de polícias e informadores da PIDE e toma-se a decisão de os resguardar no Campo Militar do Cumeré, a cerca de 50 quilómetros de Bissau.



A 7 de maio, Mateus da Silva é substituído pelo brigadeiro graduado Carlos Fabião e assume um dos dois lugares na Comissão Central.



Regressado a Portugal para fazer parte das negociações de Argel, Mateus da Silva acaba por ser afastado do processo pelo General Spínola devido a “incompatibilidade de visões sobre a descolonização”.

O General Mateus da Silva foi condecorado com a Ordem da Liberdade em fevereiro de 2021



Mais tarde, Mateus da Silva fez parte da administração dos Correios de Portugal (CTT), com o pelouro do Pessoal, tendo prestado “um serviço de extrema dificuldade” devido à força que os sindicatos representavam na altura.

No entanto, foi convidado a continuar naquele cargo após a crise de 25 de novembro.



A 28 de abril de 1995, o ministro da Defesa Nacional, António Jorge de Figueiredo Lopes, confere a Mateus da Silva um louvor “reconhecendo a excelência dos serviços prestados que classifico como extraordinários, relevantes e muito distintos e dos quais resultou honra e lustra para o Exército, para as Forças armadas e para o País”.



Já durante a sua reforma, integra a direção da EuroDefense Portugal, tendo participado na Comissão Organizadora desde maio de 1997 até à sua formalização em abril de 1998 como presidente da direção.



A 13 de maio de 2019, no dia do município de Vila Real de Santo António, recebeu a medalha da cidade, enquanto a 26 de fevereiro de 2021 é condecorado com a Ordem da Liberdade, Grau de Grande Oficial, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Ao longo da sua carreira foi também presidente da CORINDE, responsável pela coordenação das atividades de Indústrias e Defesa no Exército e no Ministério da Defesa Nacional, coordenou os programas comunitários Konver I e Konver II, foi membro do Conselho de Ciência e Tecnologia de Defesa, delegado nacional do painel II do Wester European Armament Group, do Research e Technology Management e coordenador nacional do programa EUCLID.



Quando passou à reserva, Mateus da Silva manteve ainda uma intensa atividade social e cultural, tendo presidido a Casa do Algarve em Lisboa e participado em colóquios e conferências.



Quem conviveu com Mateus da Silva destaca a sua competência, simpatia, boa disposição, possuidor de ideias progressistas e um “elevado sentido de trabalho em equipa”.



Mateus da Silva faleceu a 28 de novembro de 2021.



Gonçalo Dourado