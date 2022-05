Médica farense de volta a “casa” para celebrar o Dia da Marinha

Filipa Soares Albergaria é médica naval e recentemente assumiu o cargo de diretora do Centro de Medicina Naval (CMN). De longa data é a sua história com Faro, cidade onde cresceu e se formou e que será agora o palco das celebrações do Dia da Marinha em 2022.

Nascida em Luanda em 1975, foi no dia em que completou um ano de vida que Filipa Albergaria se mudou para Faro com os pais e lá passou grande parte da sua vida. Frequentou a ‘Vila Pinto’, o Colégio do Alto, localizado num dos antigos palácios farenses.

Terminou o ensino secundário no Liceu João de Deus, onde despontou com 16 anos o sonho de servir a Marinha Portuguesa. Rumou a Lisboa em 1993 para estudar Medicina, ainda com a carreira militar à vista e alcançou a sua ambição de adolescência em 2001, ano em que ingressou na Marinha.

Ao longo de mais de vinte anos de carreira, Filipa Albergaria já desempenhou diversos cargos no mar e em terra e, atualmente, dirige o Centro de Medicina Naval.

“A possibilidade de integrar missões humanitárias foi exatamente o que me trouxe para a vida militar por tudo o que elas me trazem: experiência clínica, amizade transcultural, camaradagem verdadeira e duradoura…e paz”, explica.

Mesmo após a sua entrada, a ligação da atual diretora do CMN com a região algarvia perdura. Na zona de Ferragudo, onde passou as suas férias de infância, colabora com uma recém-criada comunidade Jesuíta e, em 2007, completou o seu quinto ano de especialidade em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital de Faro.

A oficial da Marinha afirma que gostaria de regressar a Faro e retribuir o que a cidade lhe deu. Refere que gostava de implementar várias iniciativas nomeadamente um núcleo de Cadetes do Mar “que podem despertar nos jovens algarvios o amor pelo mar e dar-lhes a conhecer um pouco do que é o ‘espírito de câmara’ dos navios”.

Filipa Albergaria irá estar presente nas comemorações do Dia da Marinha, que se realizarão em Faro, no próximo dia 20, sexta-feira.​