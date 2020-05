“Memórias do Oriente” chegam a Loulé em exposição de fotografia

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Entre os dias 5 e 25 de julho, a Galeria de Arte do Convento do Espírito Santo, em Loulé, acolhe a exposição de fotografia “Memórias do Oriente”, de Roberto Santandreu, anunciou a autarquia.

Esta exposição contém fotografias dos estaleiros de Lai Chi Vun, em Macau, e pode ser considerada como “uma ponte entre o Extremo Oriente, lugar de presença portuguesa, e a América Latina, continente que viu nascer o autor”, revelou a Câmara Municipal de Loulé em comunicado.

A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, entre as 10:00 e as 16:30 com entrada livre.

Os visitantes têm de desinfetar as mãos à entrada da galeria, além do uso obrigatório de máscara e do limite de permanência no espaço de cinco visitantes em simultâneo.