Mercado de Culturas à Luz das Velas regressa a Lagoa

Mais de 60 artesãos de várias culturas e religiões do mundo participam no Mercado de Culturas à Luz das Velas, que vai decorrer em Lagoa, de 14 a 17 de julho, anunciou a câmara.

Em comunicado, o município algarvio explicou que as músicas tradicionais de raiz vão estar em destaque nos quatro palcos do evento, com as presenças de Lu Yanan (China), Kilema (Madagáscar), Milo Ke Mandarini (Espanha), El Laff (Marrocos/Espanha), Zé Francisco Trio, Algibre, Banda Atlântica e Mónica Pereira (Portugal).

O evento, que tem lugar no Convento de São José e nas ruas circundantes, terá sete zonas com mais de 40 símbolos desenhados com velas que pretendem dar a conhecer as religiões, tradições, gastronomia e mitologia das seis anteriores culturas ou áreas geográficas presentes nas anteriores edições: Islâmica, judaica-sefardita, celta, Rota da Seda, África e Mediterrâneo.

Depois de uma interrupção de dois anos, devido à pandemia de covid-19, o recinto do mercado abre portas durante quatro dias, das 19:00 às 00:30, e as velas são acesas às 20:30, num evento de entrada gratuita, no qual a autarquia espera cerca de 50.000 visitantes.