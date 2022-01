Metade dos concelhos algarvios em risco máximo de contágio

São Brás de Alportel está no TOP 10 nacional com a terceira pior taxa de incidência

A Direção-Geral da Saúde (DGS) apresenta esta sexta-feira, integrado no relatório epidemiológico sobre a Covid-19, a incidência cumulativa concelho a concelho, do período entre dia 16 a 29 de dezembro, no qual se verifica que, em relação a há uma semana, há no Algarve oito concelhos que estão acima dos 960 casos por 100.000 habitantes, ou seja, no risco máximo de contágio.

Assim, na lista com mais de 960 casos por 100 mil habitantes, constam os concelhos de São Brás de Alportel (1.639, antes com 1.649), Castro Marim (1.630, antes com 1.065), Faro (1.247, antes com 1.116), Tavira (1.177, antes com 930), Loulé (1.175, antes com 1.064), Portimão (1.041, antes com 950), Albufeira (1.035, antes com 802), e Vila Real de Santo António (971, antes com 815).

CONSULTE AQUI OS NÚMEROS E NÍVEIS DE RISCO DO SEU CONCELHO

Com incidência entre 959,9 e 480 casos por 100 mil habitantes, risco muito elevado de contágio, estão os concelhos de Silves (952, antes com 850), Lagoa (932, antes com 950), Alcoutim (915, antes com 144), Olhão (844, antes com 910), Lagos (753, antes com 803), Vila do Bispo (680, antes com 835), Monchique (582, antes com 623), e Aljezur (536, antes com 500).

Em suma, em relação a há uma semana, verifica-se que todos os concelhos registaram subidas, à exceção de Lagoa, Olhão, Lagos, Vila do Bispo, Monchique e São Brás de Alportel que continua a ser o concelho com mais casos, seguido de Castro Marim que registou a maior subida.