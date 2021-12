Ministra do Trabalho vem à igreja de VRSA assinar protocolo

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, vem à igreja de Vila Real de Santo António na quarta-feira, pelas 17:30, para assinar um protocolo que pretende dinamizar o turismo religioso no Algarve.

Este acordo será assinado no dia 29 de dezembro pela ministra, com a participação do presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, do Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas e de membros do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Região de Turismo do Algarve, Comunidade Intermunicipal do Algarve e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

Segundo fonte da autarquia de Vila Real de Santo António, este protocolo pretende “valorizar o património religioso do Algarve”, pois a região “precisa de ver as igrejas de portas abertas para as pessoas”.

