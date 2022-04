Ministro da Educação novo com políticas velhas?

O novo Ministro da Educação, João Costa, é o ex-Secretário de Estado do governo de António Costa.



Sendo já conhecedor dos inúmeros dossiês e problemas de que sofre a Educação em Portugal não terá necessidade de tempo para se atualizar.



João Costa está no Ministério da Educação desde 2015 e tem à sua responsabilidade muitos dos projetos e legislações em implementação nas escolas, nomeadamente a inclusão, a flexibilidade, as aprendizagens essenciais, o plano Escola +, a avaliação dos alunos através do projeto “Maia”, entre muitos outros.



Mas há outras prioridades para garantir a qualidade da Educação, como por exemplo a valorização da profissão docente (carreira, horários sobrecarregados, número excessivo de alunos por turma, falta de professores, envelhecimento da classe docente, precariedade, que têm consequências negativas nas aprendizagens dos alunos.

Como podem profissionais desvalorizados e desrespeitados assumir cada vez mais responsabilidades de ensino e educação dos alunos?



A Educação é a base de um país e tem sido descurada pelos sucessivos governos com políticas educativas que valorizam os exames e os rankings, em vez de políticas de aprendizagens adequadas às características individuais de cada aluno.



Durante seis anos o Ministro da Educação ignorou e desrespeitou os Educadores e os Professores perpetuando um bloqueio negocial que levou a ausência de reuniões para discussão e negociação das matérias relacionadas com a Educação.



Há muitos assuntos para discutir e negociar e acreditamos que o novo Ministro da Educação irá remediar este lapso inqualificável de um governo que se diz democrático.



Este será o grande desafio do novo Ministro da Educação. Pugnar por novas políticas educativas de valorização e respeito pelos docentes, não docentes, alunos e famílias ou manter as políticas velhas do seu antecessor?

Ana Simões