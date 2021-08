Missão Continente apoia instituições sociais PRAVI, MAPS e Refood Faro

Para assinalar a chegada à região, a nova loja Continente Bom Dia Faro Bom João, inaugurada a 15 de julho, deu as boas vindas aos três parceiros sociais locais, através da Missão Continente, com carrinhos de compras constituídos por bens essenciais.

O vídeo da entrega está aqui.

A PRAVI – Projeto Apoio a Vítimas Indefesas, o MAPS – Movimento de Apoio à Problemática da Sida e a Refood Faro são as três instituições apoiadas pela Missão Continente através da nova loja e que também passam a receber os excedentes alimentares diários do novo espaço.

A PRAVI – Projeto Apoio a Vítimas Indefesas – é uma associação de carácter social e sem fins lucrativos, que se esforça por resgatar, alojar, alimentar e prestar assistência veterinária a animais abandonados ou em risco. O MAPS – Movimento de Apoio à Problemática da Sida – é uma associação sem fins lucrativos que tem como objeto a prestação de serviços à comunidade no âmbito das problemáticas do VIH/Sida, sexualidade, toxicodependência, sem-abrigo, migrantes, minorias étnicas, grupos discriminados e outras problemáticas de emergência social.

A Refood Faro é uma organização independente, orientada por cidadãos, 100% voluntária, uma comunidade de caridade eco humanitária, que trabalha para eliminar o

desperdício de alimentos e a fome em cada bairro.

O Continente Bom Dia Faro Bom João criou 58 postos de trabalho na região, num investimento de 8,5M€.

Com os serviços de cafetaria e Well’s, o novo espaço garante todas as medidas de segurança para proteger clientes e funcionários. Abre diariamente das 08h00 às 22h00, conta com 1280m2 de área de venda e reforçou a aposta da insígnia, que ficou a contar com 3 lojas no concelho de Faro e 19 lojas no distrito.

“As ações da Missão Continente fazem parte das iniciativas de Responsabilidade Social que o Continente tem vindo a comunicar como #BomParaPortugal, pois espelham a relação intrínseca que a marca tem vindo a desenvolver com as comunidades que se insere, como agradecimento pela confiança depositada, ao longo de mais de 35 anos”, conclui a empresa.

