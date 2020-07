Monchique e EDP assinam protocolo de prevenção de incêndios

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Monchique e a EDP Distribuição assinaram um protocolo de colaboração para o desenvolvimento de medidas de prevenção de incêndios florestais, anunciou a empresa.

Com este acordo, está prevista a criação de condições de segurança nas linhas elétricas de baixa tensão e a execução dos respetivos trabalhos a realizar por equipas mistas entre a empresa e a autarquia.

Estas equipas mistas também irão intervir em conjunto em situações de acumulação de vegetação nas faixas junto às linhas elétricas, “sempre que as mesmas sejam coincidentes com as faixas de gestão e combustíveis associados à rede viária municipal”, segundo o comunicado.

A Câmara Municipal de Monchique vai receber a doação de um biotriturador, um equipamento que elimina resíduos provenientes da limpeza de vegetação, que já foi entregue à autarquia num encontro que decorreu com a participação do diretor da EDP Distribuição, António Leal Sanches e do presidente do município algarvio, Rui André.