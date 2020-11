Monchique lança campanha de esterilização de animais

A Câmara Municipal de Monchique está a promover uma nova campanha de esterilização de animais de companhia dos residentes do concelho, anunciou a autarquia.

Esta campanha está inserida na estratégia municipal de bem-estar animal e no controlo da população errante, que prevê um reembolso financeiro até 15 mil euros, extensível a gatos e cães cujos donos residam no concelho de Monchique, sejam eles a nível individual ou associações.

Os munícipes podem candidatar-se a este apoio, sendo-lhe efetuado um reembolso parcial do valor da esterilização até 30 de novembro, além de existirem ainda condições especiais para animais de famílias carenciadas do concelho.

Os interessados podem apresentar a sua candidatura no Balcão Único – Espaço do Cidadão, no edifício dos Paços do Concelho ou através do e-mail geral@cm-monchique.ptcom o documento de identificação de animal de companhia, a declaração de esterilização registada, o comprovativo de residência do requerente e comprovativo de IBAN.

“Esta campanha vem assumir especial relevância no bem-estar animal, combatendo-se também desta forma o abando e o aumento da população errante, consequência desse abandono. É por isso fundamental a promoção da esterilização de animais na ação dos municípios, considerando que este investimento será uma medida verdadeiramente eficaz no combate ao abandono, devendo por isso constituir-se como uma prioridade de forma a afirmar o nosso território enquanto promotora de verdadeiras políticas de prevenção animal, no seguimento daquilo que temos feito até aqui”, refere o presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, em comunicado.

Para o autarca, “o problema dos animais errantes está longe de ser resolvido, pois para além da esterilização, é necessário que haja uma mais eficaz fiscalização de todos os canídeos, assegurando que todos possuem identificação eletrónica devidamente registada, bem como deve ser reforçada a fiscalização e controlo dos locais de reprodução e comércio de canídeos”.