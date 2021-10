Movimento lança vídeo em defesa do Centro Agrário de Tavira

Entre 1953 e 1973, Ofir Renato Chagas experienciou em primeira pessoa o auge da Estação Agrária de Tavira, a sua influência na “província” e o trabalho direto com os produtores agrícolas

O movimento de Cidadãos que defende a continuação do Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT) e as Hortas Urbanas anunciou que lançou um vídeo sobre aquele centro, com o testemunho de um antigo funcionário do posto.

“A relação muito próxima entre os tavirenses e o seu Posto Agrário, em particular durante a época das amendoeiras em flor, é recordada por Ofir Renato Chagas, antigo funcionário administrativo da Estação Agrária de Tavira no 2º vídeo do projeto ‘Histórias do Posto Agrário’, da autoria do movimento de Cidadãos pelo CEAT e Hortas Urbanas de Tavira”, afirma o movimento, em nota de Imprensa.

Entre 1953 e 1973, Ofir Renato Chagas experienciou em primeira pessoa o auge da Estação Agrária de Tavira, a sua influência na “província” e o trabalho direto com os produtores agrícolas. Realça ainda as experiências técnicas sobre produtos, a formação profissional ou a camaradagem entre a equipa numerosa de pessoas que ali trabalhavam.

Com a divulgação de mais este vídeo, o movimento de Cidadãos pelo CEAT e Hortas Urbanas “dá continuidade ao trabalho de recolha e divulgação de testemunhos vivos que procuram dar a conhecer a grandiosidade do Posto Agrário e a sua importância na comunidade local”, conclui o movimento de cidadãos.

