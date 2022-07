Mulher de 74 anos morre na praia de Vale de Lobo

Uma mulher de 74 anos morreu na tarde desta segunda-feira, dia 18, depois de alegadamente se ter sentido mal na água, entrando em paragem cardiorrespiratória, na praia de Vale do Lobo, no concelho de Loulé.

Na sequência do alerta recebido pelas 12:36, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que se encontrava uma pessoa em paragem cardiorrespiratória na praia de Vale do Lobo, foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Faro e do INEM.

A vítima, uma mulher de 74 anos, foi retirada da água pelos nadadores-salvadores de serviço na praia que prontamente prestaram assistência e iniciaram as manobras de reanimação à vítima, em colaboração com os nadadores-salvadores que efetuam a vigilância motorizada das praias de Loulé, até à chegada dos elementos do INEM, que deram continuidade às manobras de reanimação.

Após diversas tentativas de reanimação, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM. Foi contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido transportado pelos elementos da Cruz Vermelha Portuguesa para o Instituto de Medicina Legal de Faro.

O Comando-local da Polícia Marítima de Faro tomou conta da ocorrência.