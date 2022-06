Município de Albufeira está a contratar

A Câmara Municipal de Albufeira pretende contratar assistentes operacionais (m/f), para exercerem as funções de Asfaltador (três vagas), Auxiliar de Serviços Gerais (cinco vagas), Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais (uma vaga) e de Leitor (duas vagas).

Os interessados deverão ter escolaridade obrigatória e as candidaturas devem ser formalizadas, preferencialmente, em suporte eletrónico, através do preenchimento obrigatório do formulário de candidatura, disponível no site da autarquia (https://www.cm-albufeira.pt/ – selecionar a opção “Consultar” e a seguir “Recursos Humanos”), o qual, após o respetivo preenchimento e acompanhado dos restantes documentos exigíveis, deve ser enviado para o seguinte endereço eletrónico: [email protected]

As candidaturas podem, ainda, ser feitas pessoalmente, durante as horas de expediente, devendo, para o efeito, ser feita marcação prévia através do telefone 289 570 720 ou do endereço eletrónico [email protected] Há ainda a possibilidade de envio da documentação por correio registado para Câmara Municipal de Albufeira, Rua do Município, 8200-863 – Albufeira.

O prazo para apresentação de candidaturas termina a 17 de junho. O ordenado mensal oferecido é de 705 euros.