Município de Albufeira homenageia equipa sénior do Imortal Basket Club

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira recebeu a equipa sénior do Imortal BasKet Club, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, numa cerimónia simbólica que teve por objetivo felicitar atletas, treinadores e dirigentes do clube pela excelente época desportiva.

“Apesar das dificuldades devido a lesões de alguns jogadores, o Imortal teve uma época brilhante, passando pela Taça da Liga, não esquecendo a Taça de Portugal, a final four da Liga Placard, o que é digno de registo num clube da terra com este tipo de palmarés durante um ano desportivo”, destacou José Carlos Rolo.

A cerimónia contou com a presença de vários elementos do Executivo, da presidente da Assembleia Geral do Imortal e do presidente da Assembleia Municipal de Albufeira.

José Carlos Rolo congratulou os atletas, a equipa técnica e os dirigentes do Imortal Basket Club (IBC) pelos excelentes resultados alcançados e referiu que o desfecho poderia ter sido ainda melhor para o Clube, não fossem as lesões inesperadas de alguns jogadores no final da época.

“Tive oportunidade de ver vários jogos do Imortal, quer presencialmente quer através da televisão, e a equipa esteve sempre extremamente aguerrida e unida, o que se deve,

também, à equipa técnica, a quem felicito, na pessoa do treinador Luís Modesto, que com a sua calma e serenidade tem feito um belíssimo trabalho, bem como à organização do clube, que é notória, quer nas reuniões que temos tido ao longo da época quer durante os jogos”.

