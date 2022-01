Município de São Brás apoia investigação da UAlg na área da gaguez

O município de São Brás de Alportel assinou, esta quinta-feira, um protocolo de colaboração com a Universidade do Algarve (UAlg), para apoiar o desenvolvimento de um projeto de investigação dedicado ao conhecimento da gaguez.

Esta é uma investigação que visa estudar as bases neurais subjacentes à gaguez crónica e que foi recentemente distinguida com o prémio Pharmis – SPTF, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala.

O estudo, destinado a maiores de 18 anos com gaguez, integra uma primeira fase de análise e uma segunda dedicada à intervenção especializada. Os interessados deverão inscrever-se através deste link.

A investigação está a ser realizada pelos investigadores João Correia e Mónica Rocha, também filiados e apoiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

A colaboração do município nesta área vai permitir apoiar o processo de realização de inquéritos a voluntários que irão receber vales de compras de 25 euros, que poderão usufruir em 47 estabelecimentos do comércio local são-brasense.

Com este apoio, o município “desenvolve as suas competências nos domínios da ciência, saúde, promoção do desenvolvimento e da cooperação externa e procura ainda apoiar o comércio local”.