Município de São Brás prepara atividades para o final do semestre escolar

No município de São Brás de Alportel, as aulas decorrem por semestres, há mais uma pausa escolar e os alunos têm direito a atividades especiais durante as férias, anunciou a autarquia esta terça-feira.

Neste ano letivo, o município adotou um calendário semestral, preparando-se agora para a pausa escolar de final de semestre já nos próximos dia 03 e 04 de fevereiro.

Antes do arranque do segundo semestre, previsto para a próxima segunda-feira, 7, os alunos do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas terão ao dispor um workshop de produção de vídeo e diversas atividades de tempos livres. O Espaço Jovem de São Brás de Alportel será o espaço que acolherá os alunos nos próximos dias 03 e 04 de fevereiro (quinta e sexta-feira, respetivamente).

Esta é uma iniciativa dirigida a jovens a partir dos 12 anos, que procura proporcionar a aquisição de conhecimentos e competências teóricas (estéticas e práticas) na área do Audiovisual.

Para inscrições ou informações adicionais, os encarregados de educação poderão contactar o Espaço Jovem através de e-mail e-jovem@cm-sbras.pt ou das redes sociais Instagram (ejovem.sba) e Facebook (Espaço Jovem São Brás de Alportel).

Dando continuidade à parceria que já vinha sendo desenvolvida e de modo a adaptar-se à nova organização semestral, tendo presente o apoio às famílias e jovens, o município, em parceria com o Agrupamento de Escolas e a Associação Ensinar a Sorrir prepararam ainda um conjunto de atividades de férias dirigidas a alunos do 1.º ciclo do ensino básico e do ensino pré-escolar.

O segundo semestre tem início a 07 de fevereiro (próxima segunda-feira), seguindo-se um conjunto de breves interrupções letivas:

1 de março – Carnaval

14 a 22 de abril – Férias da Páscoa.