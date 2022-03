Município de Silves requalifica a Herdade de São Bom Homem

O município de Silves, através do seu Serviço de Proteção Civil e Florestas (SPCF), requalificou uma área localizada na Herdade de São Bom Homem, através da instalação de patamares, áreas de sombra e acessibilidade a áreas úteis, utilizadas regulamente por escuteiros.

De acordo com o município, a intervenção tem, também, como finalidade a criação de condições para a dinamização de um espaço florestal que é propriedade a autarquia, por forma a que o mesmo possa ser utilizado, preferencialmente, pelos grupos de escuteiros do concelho promovendo, simultaneamente, quer a sua frequente utilização, quer o incremento da vigilância do local.

As intervenções foram realizadas pelas equipas de Sapadores Florestais do SPCF, que executaram, também, a gestão de combustíveis na área envolvente, tendo em vista o reforço da segurança do espaço.

Através de um comunicado, a autarquia informa que vai continuar a implementar novas intervenções numa área mais próxima da área urbana de Silves, por forma a criar as condições mais adequadas para a realização de caminhadas e observação da natureza, pela população e pelas escolas do concelho, em particular.