Município de Vila do Bispo passa a colaborar com a Associação Avonde

A presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, assinou esta segunda-feira, 28 de fevereiro, um protocolo de colaboração com a Associação Cultural AVONDE, presidida por Patrícia Leal.

O objetivo da colaboração, de acordo com a autarquia, passa por promover e valorizar o património cultural, artístico, arquitetónico e ambiental do concelho.

O protocolo estabelecido implica a atribuição de um apoio financeiro de 16 mil euros por parte da Câmara Municipal à AVONDE, de forma a garantir a continuação das atividades da referida associação e simultaneamente, a execução de um conjunto de iniciativas previstas, tais como a realização do filme documental “Gentes do Cabo” sobre os Faroleiros de Vila do Bispo e do Cabo de São Vicente; o desenvolvimento do projeto “Saberes da Terra e do Mar”, através da criação de um espaço de encontro e partilha de memórias com a comunidade local; e a concretização da ação “Mãos na Massa – Oficina do Folar”, organizada em dois workshops temáticos subordinados ao tema da Páscoa.

Para além destas iniciativas já planeadas, a AVONDE compromete-se ainda a prestar apoio de curadoria, consultadoria e programação cultural em espaços municipais e efetuar pesquisa etnográfica e antropológica.