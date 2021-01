Município de VRSA vai manter refeitórios em funcionamento

O município de Vila Real de Santo António irá manter em funcionamento, nas três freguesias, os refeitórios que se encontram sob a sua alçada, para garantir o fornecimento de refeições escolares aos alunos abrangidos pela Ação Social Escolar (ASE), informou a autarquia.

As refeições poderão ser fornecidas mediante marcação prévia dos encarregados de educação.

Na freguesia de Vila Nova de Cacela estará em funcionamento o refeitório do Jardim de Infância Manuel Cabanas, que é gerido pelo município, tendo a direção do Agrupamento contactado os encarregados de educação dos alunos abrangidos pela ação social escolar, a fim de verificar quais as famílias interessadas.

Considerando que, de entre os alunos a usufruir das refeições, alguns se encontravam em isolamento, a direção do Agrupamento, com a concordância do município, optou por fornecer as refeições em regime de take away.

Na escola básica de Monte Gordo e do 2º e 3º ciclo D. José I, os refeitórios escolares, geridos pelo Agrupamento de escolas D. José I, também irão permanecer abertos para o fornecimento de refeições aos alunos abrangidos pela ASE, de forma presencial.

Na escola Santo António, o refeitório gerido pelo Município de VRSA irá igualmente permanecer aberto para o fornecimento de refeições.

Os Encarregados de Educação dos alunos do Agrupamento D. José I que estiverem interessados neste serviço, conforme comunicado do diretor, deverão proceder à marcação prévia das refeições.

De acordo com a informação prestada pelo Delegado Regional de Educação aos Diretores dos Agrupamentos, as refeições deverão ser servidas de forma presencial ou, excecionalmente, em regime de take away.

PUB