Município inaugura monumento que homenageia Grupo Folclórico de Faro

O Município de Faro inaugura esta quinta-feira o monumento de homenagem ao Grupo Folclórico de Faro, intitulada “O Corridinho”, que ficará situado na nova rotunda situada na confluência da Rua Dr. José Filipe Álvares com a Praceta Joaquim Cruz e o Caminho Manuel Vicente em Faro.

Este momento comemorativo assinala o 91.º aniversário daquele que é o decano dos grupos de folclore do Algarve e um dos mais antigos do País e que é também responsável pela organização do FolkFaro, o maior festival de folclore internacional do Sul de Portugal, que se realiza habitualmente na segunda quinzena do mês de Agosto e representa um dos pontos altos da programação cultural da região.

Intitulado “O Corridinho”, o novo monumento de homenagem a esta emblemática coletividade é

obra do escultor Carlos de Oliveira Correia, que será revelada no dia 10 de junho (Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas) numa cerimónia que contará com um momento musical e a presença de representantes do Município, do Grupo Folclórico de Faro e de várias outras entidades oficiais.

