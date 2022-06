Município líder nacional em praias qualidade “ouro” está no Algarve

A Quercus considerou o concelho de Albufeira como o melhor a nível nacional em “Praias Qualidade Ouro”, categorizando 19 praias das 25 com Bandeira Azul.

O município já liderava pelo ranking nacional de Bandeiras Azuis e voltou a ser galardoado pela qualidade ambiental e sustentabilidade marinha. De acordo com a Quercus, uma “Praia Qualidade de Ouro” é aquela cuja qualidade da água é excelente e que na última época balnear não tenha existido nenhum tipo de ocorrência que levasse à proibição ou interdição temporária da praia.

Albufeira continua a liderar com as melhores praias, quer em termos ambientais quer de segurança, algo que, segundo Cristiano Cabrita, vice-presidente do município “justifica que seja o destino mais procurado pelos turistas nacionais e estrangeiros na época balnear”, enfatizando ainda que “estas distinções são um reflexo daquela que tem vindo a ser a preocupação do município com a nossa costa”.

Já o presidente da autarquia, José Carlos Rolo, deixa um convite aberto para todos os que queiram visitar o concelho, “uma cidade que está sempre de braços abertos para todos os que nos desejam visitar. O nosso município é uma das melhores regiões para frequentar durante a época balnear, devido ao constante cuidado que temos”. O presidente salientou ainda que “tudo isto só é possível graças às entidades públicas responsáveis pelas praias”, deixando assim uma mensagem de agradecimento para todos os que se dedicam à segurança dos banhistas.

Sendo a líder nacional destes galardões, Albufeira tem vindo a conquistar, ano após ano, uma posição de liderança ambiental, onde todas as praias e a marina do município são galardoadas pela Associação Bandeira Azul da Europa.