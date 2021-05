Museu Municipal de Alcoutim apresenta nova imagem

A 18 de maio, no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus e do 25.º aniversário, o Museu Municipal de Alcoutim apresentou a sua nova imagem.

Esta renovação, que inclui um novo símbolo que representa as serras, o rio e o “M” de museu, é apresentada através de um teaser divulgado nas redes sociais do município, também disponível no website.

O novo website vai permitir aos visitantes “conhecer a sua história, núcleos, estrutura, equipa, atividade, espaços e coleções e obter indicações sobre localização, horários, preços, visitas e novas ações”, segundo o comunicado. Todos os anos, o Dia Internacional dos Museus é celebrado a 18 de maio, com o objetivo de “promover junto da sociedade uma reflexão sobre o papel dos museus no seu desenvolvimento”.

