Museu Municipal de Faro volta a ser distinguido pela APOM

O Museu Municipal de Faro (MMF) recebeu duas importantes distinções, na cerimónia de entrega dos prémios da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), realizada no dia 27 de maio, na Academia Militar da Amadora.

Uma menção honrosa na categoria de ‘Comunicação Online’, pelo projeto de visita virtual ao espaço do antigo convento de Nossa senhora da Assunção e das salas de exposição e uma outra menção honrosa, na categoria de ‘Catálogo’, pela publicação da coleção de cartazes de cinema foram as distinções atribuídas àquele equipamento cultural.

A nova ferramenta digital do MMF aproxima os visitantes ao museu e ao seu acervo, a qualquer hora do dia, tendo sido desenvolvida pela ToGuide, integrada num plano de modernização tecnológica, que a autarquia de Faro está a levar a cabo no centro histórico.

Já o prémio que destaca o trabalho feito em relação aos cartazes de cinema (uma das mais importantes coleções no país e no plano internacional, a aguardar classificação como tesouro nacional), reconhece a relevância desta edição, sendo um desejo de há vários anos, que agora permite conhecer o trabalho de investigação elaborado por reconhecidos especialistas na área, tais como Adelaide Ginga, Marta Mestre e Jean Louis Capitaine e editado com o apoio da editora Caleidoscópio.

A estes galardões atribuídos pela APOM, juntam-se outros no currículo do MMF, como é o caso da atribuição, em 2020, do Prémio Trabalho de Museologia, ao projeto “O Mosaico do Oceano: um tesouro intemporal de Ossónoba”. O MMF foi, ainda, premiado em 2018, na Categoria Transporte de Património e em 2005, como melhor Museu Português (Triénio de 2003/05).

Os prémios APOM são atribuídos anualmente pela Associação Portuguesa de Museologia, com o objetivo de “incentivar e premiar a imaginação e a criatividade dos museólogos portugueses, reconhecendo o seu contributo efetivo na melhoria da qualidade dos museus em Portugal, sendo também uma forma de dar visibilidade ao que de melhor se faz no âmbito da museologia no país”.