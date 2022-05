Museu Municipal de Tavira acolhe exposição de Gabriela Albergaria

O Palácio da Galeira do Museu Municipal de Tavira inaugurou, no sábado, dia 14 de maio, a exposição “A natureza detesta linhas rectas”, de Gabriela Albergaria, mostra que pode ser visitada até 08 de outubro.

A mostra apresenta o percurso dos últimos 18 anos do trabalho de Gabriela Albergaria, nos vários suportes que tem utilizado, desde a escultura, ao desenho, passando pela fotografia e pela produção de múltiplos.

“A questão central que a exposição apresenta é a da zona de fronteira e conflito entre a Natureza e o processo moderno da sua apropriação e dominação, tratada a partir de várias situações que recorrem à história das migrações das espécies vegetais, à sua utilização cultural e económica e, por fim, à sua violenta exploração”, informou o museu, em comunicado.

A exposição reúne 27 obras, algumas produzidas especificamente para esta ocasião, pertencentes a diferentes coleções particulares e institucionais, como a Coleção de Arte Contemporânea do Estado ou a Coleção da Caixa Geral de Depósitos, e inclui ainda um pequeno vídeo documental com uma seleção de projetos que a artista realizou no espaço público.