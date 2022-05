Museu norueguês recebe prémio com o nome de museu algarvio

O Museu de Portimão continua a merecer destaque além-fronteiras, ao ponto de dar nome, desde 2018, a um dos EMYA – European Museum of the Year Award, distinção promovida pelo European Museum Forum e pelo Conselho da Europa e atribuída este ano ao Museu da Universidade de Bergen, na Noruega, dedicado à história natural.

A entrega do “Prémio Museu Portimão”, que distingue o museu mais acolhedor e inclusivo da Europa, teve lugar este domingo, dia 08 de maio, e esteve a cargo do respetivo diretor científico e administrador do European Museum Forum (EMF), José Gameiro, durante a cerimónia dos EMYA 2022, que decorreu no Museu Nacional da Estónia, sediado em Tartu, na qual o Museu da Mente, situado na cidade neerlandesa de Harlem, recebeu o prémio de “Museu Europeu do Ano”.

A cerimónia culminou com a conferência anual sobre o tema “Museus que abordam questões locais e globais em e com suas comunidades”, que teve lugar de 04 a 07 de maio, também na Estónia, momento em que ficou confirmado que o Museu de Portimão acolherá a edição dos EMYA 2024.

O EMYA foi fundado em 1977 com o objetivo de reconhecer, encorajar, premiar e demonstrar a excelência e a inovação na área dos museus, particularmente no tocante à qualidade pública e responsabilidade social.

Em 2010, o Museu de Portimão foi distinguido com o Prémio Museu Conselho da Europa que, a par do Prémio Museu Europeu do Ano, constituem as duas principais categorias de distinções museológicas.

Esta importante distinção no contexto europeu visa salientar a articulação e interpretação em museus, no que toca ao seu território social e cidadania, à democracia, aos direitos humanos, à tolerância e ao diálogo intercultural, unindo culturas e superando fronteiras sociais e barreiras políticas.

Na sequência do acordo de parceria entre o município de Portimão e o EMF, celebrado em 11 de julho de 2018, o Museu de Portimão passou a ser designado como “a casa” do Prémio Museu Europeu do Ano, recebendo a partir de então a documentação das candidaturas dos vários museus representativos dos 47 países que constituem o Conselho da Europa.

O galardão visa destacar de entre os museus europeus aquele que demonstre e transmita uma melhor, mais humana e amigável atmosfera de acolhimento e acessibilidade aos seus visitantes, no sentido de contribuir para uma maior atenção sobre as boas práticas de bem acolher.

Para além das duas distinções principais (Prémio Museu Europeu do Ano-EMYA e Prémio do Museu Conselho da Europa-CoE), existem mais cinco categorias de prémios, tendo sido criada em 2019 uma nova distinção, justamente designada “Prémio Museu Portimão”, que se destina ao museu europeu considerado como sendo o mais hospitaleiro, acessível e inclusivo.