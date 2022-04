Música e natureza vão estar ligadas no concerto de Artur Pizarro

O Teatro Municipal de Portimão (TEMPO) recebe este sábado, dia 30 de abril, o pianista Artur Pizarro, que escolheu para este concerto um repertório onde a música se associa à natureza através das composições de diversos autores.

Granados, Tchaikovsky ou Messiaen e temas como “Gli Ucceli”, “La Colombe”, “Le coucou” ou “L’alouette lulu”, vão levá-lo numa inesquecível viagem pelo mundo das aves.

O espetáculo, produzido pela Associação Grupo Coral Adágio e Academia de Música de Portimão (AMP), culmina o conjunto de ações educativas sob o lema “Música e Biodiversidade”, levadas a cabo entre 19 e 30 de abril pelo Agrupamento de Escolas António Aleixo e própria AMP.

Os bilhetes custam 7,50 euros e podem ser adquiridos em https://tempo.bol.pt e na bilheteira do TEMPO até sexta-feira, dia 29 de abril, das 13:00 às 18:00 ou no dia do concerto a partir das 13:00 e até às 21:00.